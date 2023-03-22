إشراق شايب تعجز عن تجاوز ربع نهائي بطولة العالم للسيدات

عجزت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب، في تجاوز الدور الربع نهائي من بطولة العالم للسيدات 2023، الجائرية بنيودالهي.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، عن انهزام الملاكمة إشراق شايب الدور الربع نهائي.

كما جاءت الهزيمة التي منيت بها الملاكمة الجزائرية شايب، بالنقاط، على يد الملاكمة الروسية أنستازيا، في وزن (70 كلغ).

يذكر أن الملاكمة الجزائرية إشراق شايب، بلغ ربع نهائي البطولة العالمية للملاكمة 2023، بعد تغلبها على الفرنسية إيديث طافانا.