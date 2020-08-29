إشراك أزيد من 300 مؤسسة مصغرة بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت في بيان لها، أها تسعى لإشراك سريع لأزيد من 300 مؤسسة مصغرة لتعزيز القطاع في مجال تحسين الخدمة العمومية للمياه.

وحسب ذات البيان، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، فإن وزير الموارد المائية اجتمع الأربعاء الماضي مع الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة.

حيث توج اللقاء بإتفاق من اجل إشراك أكثر من 300 مؤسسة مصغرة في مسعى تحسين الخدمة العمومية للماء.

ينتظر أن يتم إمضاء العقود بين الجزائرية للمياه وهذه المؤسسات المصغرة خلال الأسبوع القادم .

ويتعلق الأمر بنشاطات صيانة المنشآت و إصلاح التسربات في شبكة التوزيع وتركيب العدادات وإصلاح المضخات وإصلاح الأعطاب الكهربائية ، والتي ستوكل للمؤسسات المصغرة عبر ربوع الوطن.

وأشار ذات البيان أنه ونظرا للنقص الذي تعرفه الجزائرية للمياه في مجال التسيير، ستقوم بتكليف عدد متزايد من المؤسسات المصغرة بالتدخلات التقنية التي من شأنها ضمان ديمومة الخدمة العمومية، مما يجعل هذا العدد مرشحا للارتفاع.