إشراك العيادات الخاصة في حملة التلقيح ضد كورونا

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء أمس الثلاثاء، ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطباء الخواص. وجاء هذا اللقاء لإستكمال آخر الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة باشراك العيادات الخاصة في عملية التلقيح المقرر الإنطلاق فيها يوم الـ 4 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان للوزارة، ذكر الوزير خلال اللقاء، بالتضحيات الجسيمة التي قام بها الجيش الأبيض منذ بداية الجائحة وهو لا يزال في مواجهة هذا الفيروس إلى حد الساعة.

وأشاد بن بوزيد، بالدور الكبير الذي لعبه أيضا الأطباء الخواص في مجابهة جائحة كورونا منذ ظهورها وذلك من خلال التكفل بالمرضى على مستوى عياداتهم الخاصة.

وأكد الوزير أن مشاركة القطاع الخاص في حملة التلقيح الوطنية يعد مكسبا إضافيا للمنظومة الصحية في الجزائر، خاصة وان عملية التلقيح تبقى السلاح الوحيد للحد من عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وأبدى الوزير تفاؤلا بخصوص نجاح الحملة الوطنية للتلقيح بالنظر إلى الثقة التي يحظى بها الطبيب المعالج لدى المواطنين.

وكشف بيان الوزارة، عن إطلاق دليل لفائدة الأطباء الخواص، يتضمن عددا من التوجيهات الإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح الحملة الوطنية للتلقيح.

ويحدد الدليل جملة من الشروط والعناصر اللازمة للطبيب الخاص لإجراء عملية التطعيم على مستوى عيادته والتي جاءت على شكل إجراءات وجب التقيد بها وعلى رأسها:

تحديد صفة الأطباء المسموح لهم بإجراء عملية التلقيح، ويتعلق الأمر بالطبيب العام والطبيب الأخصائي المعتمدين والذين يتوفرون على تأمين مهني، وذلك بعد خضوعهم إلى تكوين متخصص.

وجوب توفر مقر على مساحة خاصة بالتلقيح مع ضرورة توفر كل الإمكانيات المادية اللازمة للقيام لهذه العملية.

تجري عملية التلقيح من قبل الأطباء أصحاب العيادات بناء على موعد مسبق يتم أخذه من قبل المواطنين الذين يحدد عددهم حسب الجرعات المتوفرة على مستوى العيادة والتي يتم استقدامها من مختلف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية القريبة من هذه العيادات الخاصة. كما يمكن لكل المواطنين البالغين سن 18 فما فوق التلقيح على مستوى هذه العيادات.

ويتوجب على الأطباء الخواص الإبلاغ عن الآثار الجانبية التي قد تظهر بعد عملية التلقيح بهدف التكفل بها.

وأكد البيان، إن هذا الدليل التقني يحوي على أدق التفاصيل المتعلقة بتنفيذ نشاط التلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى العيادات الخاصة وهي العملية التي تأتي بعد إشراك الصيادلة الخواص في حملة التلقيح الوطني والتي انطلقت في 24 جويلية 2021 عبر كامل التراب الوطني.

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