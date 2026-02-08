إعــــلانات
إشراك مخابر قطاع التعليم العالي في التحاليل الزراعية

بقلم نادية بن طاهر
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بـ”فايسبوك”، تخص الاتفاقية إشراك مخابر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في التحاليل الزراعية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعبئة الكفاءات العلمية والتجهيزات التقنية المتخصصة لخدمة الفلاحين والمستثمرين. وتحسين جودة القرارات التقنية المعتمدة في الميدان الفلاحي.

