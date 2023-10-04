إشعار الأولياء بغياب أبناءهم رقميا قبل نهاية الشهر الجاري ومكتبة رقمية ناطقة للتلاميذ

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، عن إشعار الأولياء بغياب أبناءهم رقميا قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير التربية الوطنية خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين أن هذا النظام سيمكن أيضا. من إشعار الأولياء بالجدول الأسبوعي لأبناءهم. إشعار الأولياء بالنتائج الفصلية لأبناءهم، وكذا إخطار الأولياء بكل ما يقتضي الاستعجال.

كما أكد الوزير مواصلة تنفيذ مشروع تخفيف المحفظة المدرسية على مستوى مرحلة التعليم الابتدائي. من خلال توسيع عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الالكترونية.

كما كشف الوزير تطوير منصة عبر شبكة الأنترنت تسمح للتلميذ بتحميل برامج خاصة من المنصة الرقمية.

ورفع الوزير الستار عن مشروع المكتبة الرقمية الناطقة والكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الانجليزية للسنة الثالثة ابتدائي.

من جانب آخر عاد وزير التربية الوطنية إلى الدخول المدرسي، حبث قال إنه كان مميزا بالكثير من المستجدات. منها ادراج انشطة بيداغوجية تتعلق بالوقاية من حوادث المرور، تفعيل اليات التوجيه في التوجيه الى شعبة الرياضيات. توظيف مرافقين للاطفال المصابين بطيف التوحد ومستجدات آخرى.

وأفاد الوزير بلعابد أن وزارة التربية الوطنية قطعت اشواطا في مجالات الرقمنة. والتي مست جميع العمليات والنشاطات التي تخص القطاع.