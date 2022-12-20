إشهاد “حلال”.. الشؤون الدينية توقع مع مسجد باريس على دفتر الشروط

وقعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال”. وهذا بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر. كما وقع على دفتر الشروط كل من الأمين العام للوزارة، رضوان معاش، وعميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيز. بحضور وزير القطاع، يوسف بلمهدي.

كما أوضح بلمهدي أن “التوقيع على دفتر الشروط إشهاد “حلال” جاء بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات”. و”قد صدر منذ يومين المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس”. “لإصدار هذه الوثيقة المهمة”.

وأضاف أن “دفتر شروط إشهاد “حلال” سيحدد آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر”. و”الشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد وآليات المراقبة “. مشيرا إلى أنه “سيتم تعيين وتكليف شباب من ذوي الاختصاص بفرنسا لتكوين شبكة مراقبة لتلك المواد”. مع “إمكانية توسيع ذات الشبكة لاحقا نحو باقي الدول الأوروبية”.

كما استطرد الوزير أن “العملية ككل تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد”. “التي تسعى لطمأنة الساكنة ومرافقة الجالية الجزائرية بفرنسا بصفة خاصة وبالخارج بصفة عامة”. إلى جانب “تثمين هياكل مسجد باريس والعمل الذي يقوم به لتأطير الجانب الديني بفرنسا”.

ومن جهته، عبّر عميد مسجد باريس الكبير، عن “امتنانه للثقة التي أولتها السلطات العليا بالجزائر”. و”على رأسها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, للمسجد فيما يخص إجراءات العمل بإشهاد حلال”.