إشهار: عرض عام لإنسحاب أسهم شركة رويبة من المفاوضات الرسمية لبورصة الجزائر

المجتمع
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إشهار: عرض عام لإنسحاب أسهم شركة رويبة من المفاوضات الرسمية لبورصة الجزائر
بقلم النهار أونلاين

ذكرت شركة ان.سي.آ رويبة مساهميها ان لديهم الى غاية يوم 14 جويلية لتقديم أسهمهم للعرض العام للانسحاب الذي افتتح في 14 جوان الفارط.

واوضحت الشركة في بيان لها مايلي:

الجزائر، 11 جويلية 2020 – نذكر مساهمي شركة ان.سي.آ رويبة ان لديهم الى غاية يوم 14 جويلية لتقديم أسهمهم للعرض العام للانسحاب الذي افتتح في 14 جوان الفارط.

ويعني هذا القرار -الذي اتخذته الجمعية العامة الاستثنائية لمساهمي شركة ان .سي.آ رويبة  في تاريخ 22 أبريل 2020 و المرخص من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب التأشيرة رقم 2020/01 ل 22 أفريل 2020- ان شركة رويبة تستردد2126265 من أسهمها كحد أقصى بسعر 258 د.ج للسهم هدف الشطب التلقائي لأسهم ان.سي.آ رويبة من التداولات الرسمية في بورصة الجزائر .

وعلى كل مساهم راغب في تقديم جزء أو جميع أسهمه لهذا العرض العام للانسحاب ان يتقدم الى وسيطه في البورصة. وبإمكان المساهمين تحميل طلب مساهمة أسهم الشركة عبر موقعها : www.rouiba.com.dz.

مرافق الوسيط في هذه العملية و التي تشكل نقابة الانسحاب هي :ب.ان.بيباريبا الجزائر (الجهة الرائدة)، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، سوسيتيجينيرال الجزائر و TELL Markets  .

وتتوفر كل البيانات و الوثائق المتعلقة بهذه العملية على مستوى أكشاك و مرافق الوسطاء الذين يشكلون نقابة الانسحاب وعبر موقع شركة ان.سي.آ رويبة www.rouiba.com.dz.

وللإشارة، يحتفظ كل مساهم لم  يقدم أسهمه لهذه العملية على صفته ولكن تصبح أسهمه اسمية فقط و ليست متداولة في بورصة الجزائر. حيث تشطب أسهم شركة ان.سي.آ رويبة من تداولات بورصة الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=850575

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