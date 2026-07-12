إشهار نتائج البكالوريا عبر المؤسسات التعليمية والمواقع الرسمية

تم اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحاً، إشهار نتائج امتحانات شهادة بكالوريا دورة جوان 2026، عبر جميع المؤسسات التعليمية والمواقع الرسمية.

وقد تم إشهار النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz و فضاء الأولياء awlyaa.education.dz.

كما تم أيضا إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية. التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

يشار أن نتائج شهادة البكالوريا متاحة كذلك عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجاناً متعاملو الهاتف النقال (موبيليس، أوريدو وجيزي) بتشكيل الرمز #567*.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فبإمكانهم الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz وأيضا عبر الرسائل النصية التي يوفرها مجانا متعاملو الهاتف النقال بتشكيل الرمز #567*.

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