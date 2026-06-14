إشهار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن إشهار نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2026، وهذا على مستوى مختلف المتوسطات عبر التراب الوطني وكذا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

فبخصوص المترشحين المتمدرسين، يمكنهم الإطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bem.onec.dz وعبر فضاء الأولياء :https://awlyaa.education.dz

كما أشهرت مختلف المؤسسات التربوية، قوائم الناجحين، والمقبولين في السنة الأولى ثانوي، أما بخصوص المترشحين الأحرار. يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

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