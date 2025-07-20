إشهار نتائج شهادة البكالوريا

تم اليوم الأحد، الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، وهذا على مستوى مختلف الثانويات عبر التراب الوطني وكذا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ويمكن للمترشحين الإطلاع على نتائج البكالوريا لموسم 2024/2025 مجانا عبر *567#، هذا عبر متعامل الهاتف النقال الثلاثة موبيليس جازي وأريدو.

كما تم إشهار قوائم الناجحين بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين على مستوى المؤسسات التعليمية التي تمدرسوا بها. وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz وفضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz، وأيضا من خلال الرسائل النصية التي يوفرها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة.

أما المترشحون الأحرار فسيتم إعلان نتائجهم عبر موقع ديوان الامتحانات والمسابقات والرسائل النصية للهاتف النقال.

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