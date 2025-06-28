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إشهار نتائج شهادة التعليم المتوسط

بقلم عايدة.ع
إشهار نتائج شهادة التعليم المتوسط
  • 1993
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تم اليوم السبت، الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025، وهذا على مستوى مختلف المتوسطات عبر التراب الوطني وكذا موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ويمكن للمترشحين المتمدرسين، الإطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz. وعبر فضاء الأولياء https://awlya.education.dz

كما أشهرت مختلف المسؤسسات التربوية، قوائم الناجحين، والمقبولين في السنة الأولى ثانوي، أما بخصوص المترشحين الأحرار. يمكنهم الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

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رابط دائم : https://nhar.tv/ZOySP
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