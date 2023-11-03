إصابات بالإختناق إثر قمع الإحتلال للمصلين في بيت لحم والقدس

أصيب عدد من المواطنين بالإختناق، إثر قمع قوات الإحتلال الإسرائيلي للمصلين. الذين حاولوا الوصول إلى أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم لأداء صلاة الجمعة.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الإحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين. أثناء توجههم لمسجد أبو بكر الصديق في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لحوسان. ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت أن المواطنين تصدوا لمحاولات قوات الاحتلال بالاستيلاء على سطح منزل في منطقة المطينة. رغم محاولات قمهم، مع انتشار مكثف للجنود.

كما قمعت قوات الإحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة. بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، للجمعة الرابعة على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من المواطنين، من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة وبوابات المسجد. فيما اضطر آخرون للصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة.