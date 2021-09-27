إصابات بالجملة للاعبي الخضر قبل 10 أيام عن مواجهة النيجر

يتواجد الناخب الوطني جمال بلماضي في ورطة حقيقية قبل 10 أيام فقط عن الجولة الثالثة من دور المجموعات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما تعرض 6 لاعبين لإصابات متفاوتة الخطورة مع أنديتهم.

وكان المدافع رامي بن سبعيني أول من تعرض لإصابة مع المنتخب الوطني خلال المباراة التي جمعت الخضر بمنتخب بوركينافاسو بالملعب الكبير لمراكش، إلا أنه باشر اليوم الإثنين التدريبات الفردية مع فريقه بروسيا منشنغلادباخ الألماني، وتبقى مشاركته غير مؤكدة يوم 8 أكتوبر المقبل أمام منتخب النيجر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

كما تعرض المدافع جمال بن العمري يوم أمس الأحد لإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه قطر بنادي العربي في إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

كما تعرض رامز زروقي لإصابة يوم أمس لإصابة مع فريقه تفينتي أنشخيده أمام هيرينفين في إطار الجولة السابعة من الدوري الهولندي الممتاز.

وعرفت مباراة أولمبيك ليون أمام لوريان الفرنسي إصابة المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني ما إستدعى مغادرته أرضية الميدان في الدقيقة الـ77.

كما تعرض المدافع الدولي مهدي تاهرات لإصابة اليوم الإثنين مع فريقه الغرافة في المباراة التي جمعته بنادي أم صلال ليغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ86.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb