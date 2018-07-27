إصابات برصاص الاحتلال الصهيوني..والطائرات تستهدف الشبان في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، أنّ 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الصهيوني

خلال مسيرات العودة التي أطلق عليها “جمعة أطفالنا الشهداء”.

وأضاف ذات المصدر، عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة في ملكة.

بالإضافة إلى إصابة آخر في مخيم العودة شرق خان يونس.

وبدأ الفلسطينيون بالتوافد إلى مخيمات العودة، في حين بدأت قوات الاحتلال الصهيوني بإطلاق النار وقنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين.

وفي ذات السياق، أطلفت طائرة استطلاع اسرائيلية صاروخا واحدا على الأقل اتجاه مجموعة من المواطنين شرق حي التفاح شرق غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.