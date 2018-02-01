إصابات بين المهاجرين أثناء شجار في كاليه شمالي فرنسا

اصيب 4 مهاجرين اثنان منهم حالتهم خطيرة بسبب شجار وقع بين مهاجرين من أفغانستان وإرتيريا في مدينة كاليه شمالي فرنسا.

وأشار مصدر قضائي فرنسي إلى أن اثنين آخرين من المهاجرين أصيبا بجراح أقل خطورة.

بينما أصيب 12 آخرون بجروح مختلفة” موضحا أن الأرقام المذكورة مرجحة للارتفاع.

وأكدت السلطات المحلية في مدينة كاليه، أن عدة اشتباكات اندلعت بين المهاجرين.

مبينة أن الشرطة تدخلت لحماية المهاجرين الأفغان الذين هددهم 200 مهاجر من إريتيريا.

من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أنه سيزور مدينة كاليه في القريب العاجل.

للوقوف على خلفية الحادث، الذي وصفه بـ”الخطير”.