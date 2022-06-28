إصابات جدري القردة ترتفع عالميا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة. وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 جوان، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة. مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.