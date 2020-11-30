إصابات كورونا بالجزائر تنزل تحت الألف: 978 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 83199 حالة.

بينما سجلت الجزائر 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2431 وفاة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 46 شخصا بالعناية المركزة.

هذا وقد تماثل 605 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 53809.