إصابات كورونا بالجزائر في ارتفاع.. 193 حالة خلال 24 ساعة

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إصابات كورونا بالجزائر في ارتفاع.. 193 حالة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أوردته إذاعة “جيل أف أم”، سجلت الجزائر 194 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53777.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، تم تسجيل الاصابات الجديدة في 30 ولاية، بينما لم تسجل 18 ولاية أي إصابات جديدة.

هذا وقد تم تسجيل 9 وفيات جديدة خلال نفس الفترة.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 1836.

كما تم تسجيل 127 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 37730.

بينما يتواجد 35 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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