إصابات كورونا تتجاوز الـ113.67 مليون عالميا وأزيد من مليوني ونصف وفاة

كشفت وكالة “رويترز”، عن حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم، حيث بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 113.67 مليون شخص.

فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس التاجي عالميا، مليونين و626218.

وتتوزع هذه الإصابات، على أزيد من 210 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة بـ28555069 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510931.

بينما بلغ عدد إصابات كورونا في دولة الهند، 11079979، بينها 156938 وفاة.

وفي البرازيل، فقد وصل عدد الإصابات إلى 10455630، فيما وصل عدد الوفيات إلى 252835.

وتسجل روسيا، 4234720 إصابة بالفيروس، فيما وصل عدد الوفيات إلى 191170 وفاة.