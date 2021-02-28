إصابات كورونا تتجاوز الـ113.67 مليون عالميا وأزيد من مليوني ونصف وفاة

أخبار العالم
  • -
  • 0
إصابات كورونا تتجاوز الـ113.67 مليون عالميا وأزيد من مليوني ونصف وفاة
بقلم نادية بن طاهر

كشفت وكالة “رويترز”، عن حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم، حيث بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 113.67 مليون شخص.

فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس التاجي عالميا، مليونين و626218.

وتتوزع هذه الإصابات، على أزيد من 210 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة بـ28555069 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510931.

بينما بلغ عدد إصابات كورونا في دولة الهند، 11079979، بينها 156938 وفاة.

وفي البرازيل، فقد وصل عدد الإصابات إلى 10455630، فيما وصل عدد الوفيات إلى 252835.

وتسجل روسيا، 4234720 إصابة بالفيروس، فيما وصل عدد الوفيات إلى 191170 وفاة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=965090

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com