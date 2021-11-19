إصابات كورونا تواصل الارتفاع في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208855 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6015، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وحذر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، من عودة ارتفاع الاصابات، في ظل رفض المواطنين، تلقي اللقاح، وكذا التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأورد الوزير، أن مصالحه تترصد الموجة الرابعة حاليا، ولا تستبعد ارتفاع الاصابات مجددا.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هناك بعض المواطنين، الذين اكتفوا بجرعة واحدة فقط من اللقاح، مؤكدا أن هذا الأمر خطير.

وأوضح بن بوزيد، إن أخذ الجرعة الأولى فقط من اللقاح، ينقص من مناعة الجسم، ما يجعله عرضة للمرض بصفة أكبر.

كما أشار الوزير، إلى أن أكبر خطأ يقوم به البعض هو الإقبال على التلقيح في عز الموجة. مفضلا التلقيح عندما تكون الأوضاع الصحية مستقرة.

هذا وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن كل مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية تنذر بموجة رابعة محتملة.

وأضاف صنهاجي، أن تسجيل موجة رابعة محتملة بالجزائر. مستندا في ذلك بالتجربة التي مرت بها بعض الدول الأوروبية التي سجلت موجة رابعة.

وأكد صنهاجي، أن المؤشرات العلمية من خلال معطيات المصالح الإستشفائية للانعاش والمعاينات الطبية إلى جانب نسبة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة تنذر بخطر حدوث موجة رابعة بالجزائر.

وكشف في ذات السياق، أن مؤشر نقل العدوى قد تجاوز الحالة الواحدة خلال الأيام الأخيرة. داعيا إلى التحلي بالحيطة والحذر والإستعداد لمواجهة هذه الوضعية الوبائية في حالة وقوعها.

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