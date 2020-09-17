إصابات كورونا تواصل التراجع بالجزائر.. 228 حالة خلال 24 ساعة

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إصابات كورونا تواصل التراجع بالجزائر.. 228 حالة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعرفت إصابات كورونا، تراجعا جديدا في البلاد، مقارنة بإحصائية أمس الأربعاء، اين تم تسجيل 232 إصابة جديدة.

حسب ما كشف عنه، رئيس لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، إرتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 49194 إصابة.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 1654 شخص.

وتماثل 158 شخصا للشفاء من المرض الذي تسببه الإصابة بكوفيد 19، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 34675.

بينما يتواجد 32 مريض داخل مصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.


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