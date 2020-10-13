إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 37 مليوناً

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول الـ 37.8 مليون إصابة.

كشفت بيانات نشرت على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق لذات البيانات، التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 37 مليونا و802 ألف حالة.

فيما بلغ عدد المتعافين 26.3 مليون، وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس المليون و80 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة.

تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر ايضا الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.