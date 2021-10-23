إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ242 مليون حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى غاية صبيحة اليوم السبت الـ242 مليون إصابة، و4 ملايين حالة وفاة.

وحسب إحصائيات جامعية “جونز هوبكنز“، حصيلة جائحة كورونا، بلغت 242 مليون و971 ألف و75 حالة. و4 ملايين و937 ألف و546 حالة وفاة حول العامن.

وتسجل الوليات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الإصابات والوفيات حول العالم، والتي بلغت 45.4 مليون إصابة. تليها الهند بـ34.1 مليون إصابة، ثم البرازيل بـ21.7 مليون حالة.

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