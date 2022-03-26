إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ479 مليون حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم إلى 479 مليونا و10 آلاف و356 حالة.

وحسب آخر إحصائية لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم، فإن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و118 ألفا و510 حالات.

هذا وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 79.9 مليون حالة.

كما تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 976 ألفا و505 حالات.

لتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و855 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 520 ألفا و855 حالة، حسب بيانات الجامعة.

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طبيب روسي يتحدث عن تجلط الدم المتأخر بعد التعافي من “كوفيد – 19”

أعلن طبيب المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف، أنه يمكن أن يتطور تجلط الدم لدى المرضى المصابين بـ”كوفيد – 19″. حتى بعد عدة أشهر من الشفاء. وحسبما أكده طبيب المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف في مقابلة مع موقع Ura.ru الإلكتروني الروسي. أن تلك الظاهرة أطلقت عليها تسمية “التجلط المتأخر”. وقال:” هناك تجلط متأخر، فالمرض يمكن أن يتجلى لدى شخص ما يميل إليه بعد بضعة أشهر من الشفاء، حتى لو لم تكن هناك مظاهر خارجية واضحة. ولن يكون هذا مجرد تجلط، بل يمكن أن تصاحبه سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي”. ونصح الطبيب بأخذ إجازة طويلة بعد التعافي من فيروس كورونا لإعادة التأهيل. هذا وأشار اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة، فلاديمير بوليبوك، بدوره إلى أنه من المهم بعد التعافي من فيروس كورونا، التشخيص الصحيح والوقاية من تطوّر تجلط الدم. ونصح بفحص تخثر الدم في إطار حملة الفحص الطبي العام، وكذلك استخدام الأدوية التي تساعد في ترميم جدران الأوعية الدموية.

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