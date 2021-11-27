إصابات كورونا حول العالم تقترب من 270 مليون حالة

إرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلى صبيحة اليوم السبت إلى أزيد من 260 مليون إصابة. كما تجاوزت حصيلة الوفيات عتبة الـ5 ملايين حالة وفاة.

وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، في آخر حصيلة لها، أن عدد الإصابات بالوباء بلغ 260 مليونا و642 ألفا و943 حالة. كما إرتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و188 ألفا و937 وفاة.

كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا كأثر دول العالم تضررا من فيروس كوورنا. وبلغت حصيلة الإصابات بها أكثر من 48.1 مليون إصابة.

تليها الهند بـ 34.5 مليون إصابة، ثم البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد إجتماع طارئ بعد انتشار سلالة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا. والتي تحتوي على عشرات الطفرات في بروتين “سبايك”.

وكان علماء قد أعلنوا أمس الخميس عن إكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا. البلد الأكثر تضررا في القارة من الوباء بتسجيلها أكثر من 2.9 مليون إصابة. و89,600 وفاة. وبهذه المتحورة “بي.1.1.529” أصبح العدد “مرتفع جدا” من المتحورات.

من جهتها أعلنت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، خلال جلسة عبر “الفيديو كونفرنس”، أنّ المنظمة ستعقد إجتماعا خاصا اليوم الجمعة. بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا (B.1.1.529) في جنوب أفريقيا.

وقالت المنظمة إنها تتعقب نوعا جديدا، يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين “سبايك”. كما تخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة ضد كورونا.

بالإضافة إلى ذلك أوضحت فان كيركوف، أنه “ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن. يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل، ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة من كورونا فيها العديد من الطفرات”.

فيروس جديد مثير للقلق

من جهته قال عالم الفيروسات “توليو دي أوليفيرا” في مؤتمر صحافي “للأسف، إكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق” في هذا البلد الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2.9 مليون إصابة و89,600 وفاة.

وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات المضادة لكورونا في محاربة هذه المتحورة الجديدة من الفيروس.

ومن المحتمل أن ظهور هذه المتحورة الجديدة تسبب بالارتفاع التصاعدي” في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة. بحسب وزير الصحة جو فاهلا الحاضر في المؤتمر الصحافي الذي عقده العلماء.

كما سجلت إصابات أخرى بهذه المتحورة من كورونا في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب أفريقيا.