إصابات كورونا عالميا تتجاوز 42 مليون والوفيات تقارب مليون ونصف

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و146763.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية أول دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة والتي فاقت 8 ملايين ونصف إصابة.

وتأتي في المراتب التالية على التوالي الهند، البرازيل، روسيا، الارجنتين، إسبانيا، فرنسا، كولومبيا، المملكة المتحدة، البيرو.

أما بالنسبة للدول العربية، تسجل العراق أكبر عدد من حيث الاصابات، حيث فاقت 4 ملايين حالة.

وتأتي في المراتب التالية على التوالي، السعودية ، المغرب، قطر، الامارات، الكويت، عمان، مصر.