إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 3 ملايين حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية أكثر من 3 ملايين و51 ألف حالة إلى غاية أمس الإثنين.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إرتفع إلى 72705 حالات.

وأضاف المركز، أنه قد تعافى ما مجموعه 2466432 شخصا مصابا في كافة أرجاء القارة حتى اليوم.

وتشمل الدول الإفريقية الأكثر تضررا فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر وإثيوبيا.

وأضاف المركز أن جنوب إفريقيا سجلت أيضا أعلى معدل وفيات في إفريقيا، بلغ 33163.