إصابات كورونا في ارتفاع مستمر بالجزائر

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266356 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 13 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178728. فيما يتواجد مريضان بمصلحة العناية المركزة.

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