إصابات كورونا في ارتفاع مستمر بالجزائر
بقلم نسرين محفوف
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266356 إصابة.
كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 13 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178728. فيما يتواجد مريضان بمصلحة العناية المركزة.
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