إصابات كورونا في الجزائر تواصل الارتفاع
بقلم نسرين محفوف
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 269269 إصابة.
كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 109 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180809. فيما يتواجد 3 مرضى بمصلحة العناية المركزة.
وجدّدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعتهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
وشدّدت أيضاً على أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهما عاملان هامان إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.
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