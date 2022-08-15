إصابات كورونا في الجزائر تواصل الارتفاع

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 269269 إصابة.

كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6878 وفاة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت 109 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 180809. فيما يتواجد 3 مرضى بمصلحة العناية المركزة.