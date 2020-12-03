إصابات كورونا في الجزائر تواصل التراجع.. 843 حالة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 85927حالة.

بينما سجلت الجزائر 16وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2480وفاة.

هذا وقد تماثل 548 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى55538.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 45 شخصا بالعناية المركزة.