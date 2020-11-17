إصابات كورونا في العالم تتجاوز 54 مليون حالة

أخبار العالم
  • -
  • 0
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 54 مليون حالة
بقلم أمينة داودي

ظهر إحصاء لرويترز، أن ما لا يقل على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عبر العالم.

وأظهر نفس الإحصاء، أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا قد وصل إلى مليون و320446‭‭ ‬‬ حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وكشف نفس الإحصاء، أن أكبر حصيلة سجلت بالولايات المتحدة حيث بلغت الوفيات 246208 حالة، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية تلتها الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127.

ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959، ثم فرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921882

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com