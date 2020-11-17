إصابات كورونا في العالم تتجاوز 54 مليون حالة

ظهر إحصاء لرويترز، أن ما لا يقل على 54.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عبر العالم.

وأظهر نفس الإحصاء، أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا قد وصل إلى مليون و320446‭‭ ‬‬ حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وكشف نفس الإحصاء، أن أكبر حصيلة سجلت بالولايات المتحدة حيث بلغت الوفيات 246208 حالة، وإجمالي الإصابات 11056897.

وفي المرتبة الثانية تلتها الهند بإجمالي وفيات 130070، وإصابات 8845127.

ومن ثم البرازيل بوفيات 165658، وإصابات 5848959، ثم فرنسا بوفيات 44548، وإصابات 1981827.

وروسيا بإجمالي وفيات 33186، وإجمالي إصابات 1925825.