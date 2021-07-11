إصابات كورونا في العالم تقارب 184 مليونا والوفيات تتجاوز 4 ملايين

أظهر إحصاء أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398، وذلك إلى حدود الساعتين الأخيرتين من ليل أمس السبت.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس ،في أكثر من 210 دول، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019 حسب موقع رويترز.

و تصدرت الولايات المتحدة والهند والبرازيل حصيلة إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة في العالم. إذ بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 600 ألف، و في الهند بلغ وفاة أكثر من 400 ألف فيما .كما وصل عدد الوفيات في البرازيل أكثر من 500 ألف،وتلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل كل من فرنسا ، وروسيا ، ثم تركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، بنسب متقاربة.

أما في الدول العربية فقد سجل العراق أعلى نسبة وفيات بحساب أكثر من 17 الف حالة وفاة و ،تليه الأردن بحوالي عشرة آلاف حالة وفاة ثم الإمارات بـ 1834 حالة وفاة وأخيرا السعودية بحساب 7876 حالة وفاة .