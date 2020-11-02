إصابات كورونا في القارة السمراء تتجاوز الـ  1.78 مليون

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء الـ 1.78 مليون.

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم أمس الأحد، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في إفريقيا وصل إلى 1784083 حالة .

وأضاف المركز أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في القارة الإفريقية وصل إلى 42869 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في شهر المارس الماضي.

وحسب ذات المصدر فإن إجمالي حالات التعافي في القارة وصل إلى 1457764 حالة تعافي.

وأوضح المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا تعد من أكثر الدول المتضررة من انتشار الفيروس فيما يتعلق بالحالات الإيجابية.