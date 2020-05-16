إصابات كورونا في قطر تتعدى عتبة الـ30 ألفا

سجلت السلطات الصحية في قطر، أكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

لتتجاوز بذلك، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر اليوم السبت، عتبة الـ30 ألفا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

وجاء في بيان وزارة الصحة بقطر، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1547 إصابة جديدة بالفيروس، خلال اليوم الأخير.

ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في قطر منذ بداية الجائحة 30972.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 15.

بينما يصل عدد الاشخاص الذين تعافوا من الفيروس في قطر، إلى 3788.