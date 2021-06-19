إصابات واعتقالات وسط الفلسطينيين خلال مواجهات في القدس

أصيب 9 أشخاص، من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى جراء “الضرب والقنابل المطاطية والصوتية”. خلال مواجهات عنيفة في حرم المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة. مساء أمس الجمعة، حيث اعتقلت خلالها شرطة الكيان الصهيوني 10 فلسطينيين.

وجاءت المواجهات بعد تظاهرات للفلسطينيين ضد القوميين الصهيون. الذين خرجوا في مسيرة الثلاثاء في القدس الشرقية الخاضعة للسيطرة الصهيونية رددوا خلالها عبارات مهينة للإسلام. ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح. من بينهم ثلاثة نقلوا إلى المستشفى جراء “الضرب والقنابل المطاطية والصوتية”.

وتصاعدت مواجهات شرطة الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين مطلع ماي. وتسببت بأكثر المعارك دموية منذ سنوات. وتظاهر فلسطينيون الجمعة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة ضد توسيع مستوطنة صهيونية على أراضي قرية بيتا.