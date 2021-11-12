إصابات ووفيات كورونا في الجزائر تواصل الارتفاع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 140 حالة جديدة، و5 وفيات بفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 81 حالة تماثلت للشفاء، فيما لا يزال 16 مريضا متواجدون في العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الارتداء الإلزامي للقناع.

ودعت الوزارة إلى المحافظة على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. فيما يبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

هذا وأعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، عن انطلاق التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا رسميا، بكل مراكز التلقيح.

وقال ذات المسؤول، إن الموجة الرابعة أمر غير مستبعد، داعيا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية وكذا الإقبال على التلقيح لتفادي هذه الموجة.

وأوضح رئيس لجنة رصد وتفشي الفيروس التاجي بالجزائر، إن أخذ الجرعة الثالثة تكون بعد تلقي الجرعة الثانية.

من جانبه، قال بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، أن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة. وليست في خطورة والأرقام ترتفع لكن بشكل قليل.

وأضاف بقاط، خلال حديثه لإذاعة سطيف، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف بانتشار الأمراض الفيروسية، نترقب ارتفاع عدد الحالات الإيجابية مستقبلا.

مشيرا إلى أن الحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، ونعمل حاليا على مواجهتها لتكون أقل تأثير وخطورة ونحن نستعد لها.

وكشف في ذات السياق، أنه لا يمكن أن تكون الموجة القادمة أكثر خطورة من سابقاتها. لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيفية التعامل معه. مضيفا أنه يوجد 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى.

وفيما يخص أرقام الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة، أكد أن الأرقام المسجلة حاليا يوميا تخص تحاليل الPCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين. خاصة وأن هناك أشخاص مصابون وغير مسجلين لدى المصالح الصحية. وأشار أن الجرعة الثالثة أكثر من ضرورية للفئات الهشة والمرضى المزمنين.

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