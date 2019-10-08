إصابة أربعة أشخاص في حادث مرور بتبسة

أصيب صبيحة اليوم أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بسبب حادث مرور وقع ببلدية مرسط ولاية تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الحماية المدنية تدخلت بسبب حادث مرور وقع على الساعة 03سا:20د.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بمشتة الروابحية بلدية مرسط.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 26 و69 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى إستعجالات مرسط.