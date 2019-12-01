إصابة أربعة أشخاص في حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، أمس السبت، إصابة أربعة أشخاص في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان ذات الهيئة، فقد وقع حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالشريعة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، أسفر عن إصابة شخص يبلغ 44 سنة.

كما تم تسجيل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بولحاف الدير.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، اسفر عن إصابة شخص يبلغ حوالي 78 سنة.

وتم تسجيل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الاجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 والطريق الوطني رقم 16.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص، والبالغ من العمر حوالي 08 سنوات.

وسجل حادث مرور، تمثل في شخص صدمته دراجة نارية على مستوى حي اول نوفمبر، مقابل الإقامة الجامعية، يبلغ 18 سنة.

وقد تم تقديم الاسعافات الأولية الى المصابين في عين المكان، وتحويلهم الى المصالح الاستشفائية.