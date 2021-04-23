إصابة أكثر من 100 فلسطيني في مواجهات مع الصهاينة بالقدس

خلّفت المواجهات بين شرطة الكيان الصهيوني ومتظاهرين فلسطينيين ليلة الجمعة، في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا، ونقل 20 منهم إلى المستشفى.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، في وقت نشرت فيه شرطة الكيان الصهيوني عناصرها لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس الغربية حركة “لاهافا” اليهودية اليمينية.

اعتبرت هذه التظاهرة خطوة استفزازية أدت إلى مواجهات مع الذين صادف خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى.

ونظم شبان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة.

و هذا ما أدى لاندلاع صدامات مع قوات الأمن الصهيونية عند مدخل البلدة القديمة إستمرت حتى ساعات الفجر.

بدوره قال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، إن “قادة لهافا يغذون الأجواء المتوترة في المدينة ويحرضون على المساس بسكانها”.