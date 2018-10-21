إصابة أكثر من 130 شخصا بعد أحداث ملعب البرج

تعرض 131 شخصا لإصابات متفاوتة، عقب أحداث العنف التي شهدتها مباراة أهلي برج بوعريريج ومولودية الجزائر أمس السبت بملعب 20 أوت 1955.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئيس مصلحة الاستعجالات لمستشفى لخضر بوزيدي.

أن مصلحته “إستقبلت 131 حالة بينها 55 شرطيا، أصيبو بجروح خفيفة وتم التكفل بهم وغادروا المستشفى”.

ومن جهته أكد مسؤول خلية الإعلام بمديرية الأمن الوطني للولاية أنه “لم يتم تسجيل أية إصابة خطيرة في صفوف اللاعبين”.

“وكذا الطاقم الفني للفريقين ولم يتم نقل أي لاعب إلى المستشفى”، وأن حافلة الفريق الزائر غادرت الملعب دون تسجيل أية تجاوزات”.