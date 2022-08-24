إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن الممثل الهندي “أميتاب باتشان” إصابته بـ Covid-19، للمرة الثانية، حسبما كشف عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء.

وكانت المرة الأولى التي أصيب فيها بالفيروس عام 2020، مع ابنه”أبهيشيك” وزوجة ابنه “آيشواريا راي باتشان” وابنتهما “آراديا”.

وكتب نجم بوليوود “أميتاب باتشان” على حسابه الخاص عبر تويتر: “لقد أُختبرت للتو Covid وكان إيجابياً .. كل من كانوا في جواري ومخالطين لي، يرجى فحص أنفسهم واختبارها أيضاً”.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، قام النجم البالغ من العمر 79 عاماً بتغريدة أنه يشتبه بإصابته بكوفيد.

وتبين لاحقاً أن أحد العاملين في منزله في مومباي، قد ثبُتت إصابته بالفيروس. ومع ذلك، لم يتأثر أي فرد من عائلة “باتشان”.

وكافحت الأسرة من فيروس كورونا من قبل في عام 2020. وفي جويلية 2020، جاءت نتيجة اختبار “أبهيشيك باتشان” إيجابية. تلاه والده “أميتاب باتشان” وزوجته “آيشواريا راي” وابنتها “آراديا”.

حتى أن “أميتاب” اضطر إلى دخول المستشفى لمدة أسبوعين حيث كان في الحجر الصحي. وعاد الممثل إلى المنزل في أوت وبعد ذلك العام، استأنف العمل أيضاً.

هذا ويستضيف “أميتاب” حالياً الموسم الرابع عشر من برنامج المسابقات Kaun Banega Crorepati، والذي بدأ مؤخراً.

ومن المحتمل أن يتأثر تصوير العرض بمرض “أميتاب”، على الرغم من عدم الإعلان عن أي كلمة رسمية حتى الآن.

كما أن الممثل لديه عدد من الأفلام في طور الإعداد، بدءاً من فيلم “آيان موخيرجي” Brahmastra، والذي سيصدر في غضون أسبوعين.

والفيلم من بطولة “رانبير كابور”، “عليا بهات”، و”نجارجونا” و”موني روي”.