إصابة أم ورضيعيها في حريق شقة بقسنطينة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعمارة متكونة من (ط.ا+05) بالوحدة الجوارية 18 عمارات ناصري، ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا و36د، من أجل حريق شبّ داخل شقة. بالطابق الثالث لعمارة متكونة من (ط.ا+05) بالوحدة الجوارية 18 عمارات ناصري، بلدية ودائرة الخروب.

حيث خلّف الحادث إصابة 03 أشخاص (أم تبلغ من العمر 39 سنة ورضيعين) لهم صعوبة في التنفس. نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم من طرف مصالحنا إلى مستشفى علي منجلي.

وسخر لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.

