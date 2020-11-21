إصابة إبن ترامب بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن ابنه دونالد في صحة جيدة، متقدما بالشكر لمن سأل عن صحته.

وغرد دوالد ترامب على تويتر، اليوم السبت” ابني دونالد في صحة جيدة، شكرا لكل من سأل عنه”.

وكشف ترامب جونيور عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.

وقال دونالد جونيور في فيديو له عبر حسابه بموقع “انستغرام” أنه سيتعامل مع الفيروس بجدية.

وأوضح أنه أجرى اختبار كورونا فقط بدافع وفرة من الاحتياطات، لأنه كان يخطط لرحلة والتي تم إلغاؤها الآن.

وكشف ابن الرئيس الامريكي أنه سيقضي وقته في تنظيف الأسلحة في الحجر الصحي ومشاهدة Netflix.