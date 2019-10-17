إصابة إمرأة في إنفجار للغاز بشقة ببرج الكيفان

تسبب إنفجار للغاز الطبيعي ببلدية برج الكيفان في إصابة إمرأة بجروح وحروق بسيطة.

وحسب ما تحصلت عليها “النهار اون لاين”من معلومات خلال تواصلها مع العائلة فإن الإنفجار قد وقع في الحي الترقوي العمومي علي عمران 03 LPP ببرج الكيفان.

و حسب المعلومات الأولية فإن الإنفجار قد وقع نتيجة لتسرب الغاز في مطبخ المنزل وهو عبارة عن شقة ذات أربع غرف مع تسجيل إصابة امرأة في 65 من العمر تم نقلها إلى مستشفى سليم زميرلي

وأًصيبت المرأة الضحية بجروح و حروق بسيطة، حيث تم نقلها للمستشفى للتكفل بها بعد أن قامت مصالح الحماية بالتدخل حوالي الساعة العاشرة و النصف