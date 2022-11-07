إصابة إمرأة ورجل في انفجار غاز البوتان ببومرداس

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل إصابة إمرأة ورجل بجروح، إثر انفجار تراكم غاز البوتان في شقتهما في ولاية بومرداس. كما أوضح بيان المصلحة، أن الحادثة وقعت على مستوى حي اللوز ببلدية الثنية.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الحادث أسفر عن إصابة إمرأة ورجل، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى الثنية.

بالمقابل، دعت الحماية المدنية، كافة المواطنين خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بضرورة توخي الحيطة والحذر ومراقبة كل الاجهزة. التي تشتعل بالغاز و عدم سد منافذ التهوية و في حالة وجود أي عطب في الأجهزة الاستعانة بأخصائي لإصلاح العطب.