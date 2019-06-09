إصابة اب وابنته الطالبة الجامعية بطلق ناري بباتنة

شهدت أمس قرية أولاد يسعد، التابعة لبلدية تالخمت بولاية باتنة، حادثة إطلاق نار من طرف شاب في الثلاثينيات من العمر، يشتغل حلاقا عند صهره البالغ من العمر حوالي 50 سنة.

حيث أصابه على مستوى الصدر، في وقت أصيبت ابنة الضحية، وهي طالبة بجامعة باتنة إصابة خطيرة على مستوى اليد اليمنى، ما زالت قابعة بسببها في مستشفى علي النمر بمروانة رفقة والدها الذي لم يتماثل للشفاء بعد.

ومباشرة بعد الحادثة تدخلت مصالح الدرك الوطني وأوقفت المتهم، وحجزت سلاحه، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، لتحديد أسباب ما جرى والتي أرجعتها مصادر محلية الى خلافات عائلية بعد وفاة شقيقة المتهم التي هي زوجة الضحية.