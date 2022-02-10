إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية
أعلن الحساب الرسمى للأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطانى، على تويتر، إصابته بفيروس كوفيد 19. بعد أن اجرى مسحة أثبتت إيجابيته صباح اليوم الخميس.
وغرد الحساب على تويتر: “أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بـ COVID-19 وهو الآن يعزل نفسه بنفسه. يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر. وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن”.
وأثبتت الاختبارات إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.
وقد ألغى أمير ويلز يومًا من المشاركات في وينشستر اليوم ، بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19 للمرة الثانية.
وانتقد سابقا ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، من يدعون إلى العزوف عن تطعيمات الوقاية من كورونا.
وقال الأمير تشارلز إن اللقاحات يمكنها حماية أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة.
ودعا الأمير إلى اتباع نهج جديد إزاء الرعاية الصحية ووجه انتقادات أيضا لمن يذمون جرعات الوقاية من كوفيد-19.
وكتب تشارلز يقول “من كان يظن أنه في القرن 21 ستكون هناك جماعة ضغط كبيرة تعارض التطعيم”.
وتلقى تشارلز وزوجته كاميلا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضي.
كما شجعت الملكة إليزابيث على تلقي جرعة من اللقاح قائلة إنها غير مؤلمة وينبغي على من يشعرون بالقلق التفكير بالآخرين.
للإشارة، أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية السبت الماضي. أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجة الملك عند اعتلائه العرش.
وفي رسالة كتبتها بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش. عبرت الملكة إليزابيث (95 عاما) عن أملها في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك. (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها العرش.
وقالت “عندما يصبح ابني تشارلز ملكا أعلم أنكم ستقدمون له ولزوجته الدعم نفسه الذي قدمتموه لي”.
والصفة التي اختارتها إليزابيث الثانية لزوجة ابنها تمنح عادة لزوج أو زوجة العاهل الحاكم.
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زوجة الأمير تشارلز ترتدي الحجاب في جامع الأزهر بمصر
أدى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، زيارة إلى جامع الأزهر في مصر.
ولفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء زوجة الأمير تشارلز للحجاب عند دخولها الجامع.
وقد وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، قادمان من عمان.
وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج بريطانيا، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.
واستقبل الأمير تشارلز في مطار القاهرة الدولي، خالد العناني وزير السياحة المصري ومسئولو السفارة البريطانية في القاهرة.
وتم استقبال ولي عهد بريطانيا داخل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة لاستقباله برفقة دوقة كورنوول.
وقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وقرينته.
وأعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر.
وناقل إلى الرئيس المصري تحيات الملكة “إليزابيث”، مؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً.
وعلى هامش الزيارة، زارت كاميلا باركر، دوقة كورنوال زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، عزبة خير الله.
وتفقدت هناك إحدى المبادرات المجتمعية لتطوير حياة الأسر الأكثر احتياجا. والتي تقام تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني منذ عدة سنوات، والتي تساعد على تمكين النساء ودعم الشباب .
وفور وصول الدوقة كاميلا استقبلها بعض الأطفال القاطنين بالمنطقة، وقاموا بتحيتها.
ثم صعدت إلى أحد الأسطح، واستمعت لشرح حول النساء المعيلات لعائلاتهن وطرق دعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.
وأيضا تجارب بعض الشباب وجهودهم لتشجيع حماية الطبيعة كإعادة استخدام وتدوير الأدوات وصناعة شنط صديقة للبيئة وزراعة الأسطح.
وذلك للحد من تأثير تغير المناخ، وهو جزء من برنامج التواصل المناخي الذي يقوم بتنفيذه المجلس الثقافي البريطاني على مستوى العالم.
وشاهدت دوقة كورنوال مسرحية قام بأدائها بعض النساء لسرد قصصهن الناجحة.