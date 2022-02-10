إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن الحساب الرسمى للأمير تشارلز، أمير ويلز وولي العهد البريطانى، على تويتر، إصابته بفيروس كوفيد 19. بعد أن اجرى مسحة أثبتت إيجابيته صباح اليوم الخميس.

وغرد الحساب على تويتر: “أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بـ COVID-19 وهو الآن يعزل نفسه بنفسه. يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر. وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن”.

وأثبتت الاختبارات إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.

وقد ألغى أمير ويلز يومًا من المشاركات في وينشستر اليوم ، بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19 للمرة الثانية.

وانتقد سابقا ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، من يدعون إلى العزوف عن تطعيمات الوقاية من كورونا.

وقال الأمير تشارلز إن اللقاحات يمكنها حماية أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة.

ودعا الأمير إلى اتباع نهج جديد إزاء الرعاية الصحية ووجه انتقادات أيضا لمن يذمون جرعات الوقاية من كوفيد-19.

وكتب تشارلز يقول “من كان يظن أنه في القرن 21 ستكون هناك جماعة ضغط كبيرة تعارض التطعيم”.

وتلقى تشارلز وزوجته كاميلا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر الماضي.

كما شجعت الملكة إليزابيث على تلقي جرعة من اللقاح قائلة إنها غير مؤلمة وينبغي على من يشعرون بالقلق التفكير بالآخرين.

للإشارة، أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية السبت الماضي. أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجة الملك عند اعتلائه العرش.

وفي رسالة كتبتها بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش. عبرت الملكة إليزابيث (95 عاما) عن أملها في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك. (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها العرش.

وقالت “عندما يصبح ابني تشارلز ملكا أعلم أنكم ستقدمون له ولزوجته الدعم نفسه الذي قدمتموه لي”.

والصفة التي اختارتها إليزابيث الثانية لزوجة ابنها تمنح عادة لزوج أو زوجة العاهل الحاكم.

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