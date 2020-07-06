إصابة البروفيسور قايدي بكسور وجروح إثر انقلاب سيارته بالبليدة 

تعرض البروفيسور، عبد الحفيظ قايدي، مختص في أمراض الأوبئة والمعدية بمستشفى بوفاريك في البليدة، لحادث مرور أثناء توجهه للعمل إلى كسور وخدوشات مست مختلف أنحاء جسمه.

الحادث تمثل في انقلاب سيارته السياحية، واصطدامها بالحاجز الإسمنتي على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين العاصمة باتجاه البليدة وبالضبط بالقرب من مطار بوفاريك العسكري.

وأكد البروفيسور في اتصال هاتفي مع “النهار أن لاين”، أنه يتعافى بعد انقلاب سيارته 3 مرات واصطدامها بحاجز اسمنتي.

وأضاف أنه تعرض إلى إصابات على مستوى الحوض والرجل وخدوشات مست مختلف أنحاء جسمه وأنه تلقى العلاج بمستشفى بوفاريك وأجرى الفحوصات الطبية.

ويتواجد البروفيسور حاليا بمنزله العائلي ويتعافى تدريجيا. وللإشارة، فإن قايدي معروف بحبه لعمله وطيبة معاملته للمرضى خاصة أثناء جائحة كورونا واحترامه من طرف أطباء وعمال المستشفى.