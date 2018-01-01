إصابة الحامل بإنفلونزا الخنازير مؤكدة 80 بالمئة

سجل مستشفى القبة اليوم الإثنين حالة من الطوارىء بسبب دخول إمرأة حامل مصابة بفيروس “H1N1” .

وتنقل تلفزيون النهار، إلى ذات المؤسسة من أجل كشف حقيقة إصابة المدعو أمال والبالغة 27 وسنة، وهي حامل في شهرها الخامس.

أين تتواجد في حالة حرجة، وهي الان في الإنعاش المعمق، وبالتحديد بإستعجالات طب النساء والتوليد، وأيضا تحت الملاحظة.

وللإشارة، فإن المرأة دخلت مستشفى بارني، بعد أن تم تحويلها إلى القطار ، تم غادرت بمحض إرادتها لعيادة خاصة.

ليتم إدخالها للعناية المركزة بمتشفى القبة، وهي لم تضع لحد الان جنينها.