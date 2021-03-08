إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسية السورية، اليوم الإثنين، إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان الرئاسة: “بعد شعورهما بأعراض تشبه أعراض كورونا، أجرى الرئيس الأسد وأسماء الأسد فحص الـPCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس”.

وأضاف البيان، أن الرئيس وزوجته “بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وجاء في البيان أيضا: “الرئيس الأسد وأسماء يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس.

ودعا الرئيس السوري جميع السوريين للإستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان”.